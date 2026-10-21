حاول تنفيذها 10 أكتوبر.. فايننشال تايمز: ترامب منع نتنياهو من إشعال حرب جديدة

خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمهاجمة إيران في 10 أكتوبر الجاري، قبل أن يوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخطط.

وبحسب ما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة، فإن نتنياهو كان يخطط لهجوم "واسع النطاق"، في وقت سابق من الشهر الجاري، ضد إيران، وقبل نحو أسبوعين من موعد انتخابات الكنيست.

ووفقاً للمصادر، استعد الجيش الإسرائيلي لحملة جوية تستمر لعدة أيام، كان من المقرر تنفيذها في 10 أكتوبر.

وكان من المفترض، بحسب "فايننشال تايمز"، أن تشمل الحملة ضربات ضد البنية التحتية المدنية، مثل محطات توليد الطاقة، إلى جانب المنشآت النووية والأهداف المرتبطة بالنظام.

وتعزو المصادر عدم تنفيذ العملية إلى رغبة ترامب في تجنب تجدد المواجهة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، خشية تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

وشهد شهر أكتوبر الجاري تصعيداً سياسياً وعسكرياً واضحاً في ملف المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية، وسط حسابات انتخابية ضاغطة في البلدين، إذ من المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر، والانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر، ما جعل أي تصعيد عسكري محفوفاً بالمخاطر السياسية.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف في وقت سابق أن نتنياهو ضغط على ترامب لاستئناف الضربات قبل الانتخابات، مشيراً إلى مخاوف من إعادة بناء إيران لقدراتها النووية.

ونقلت المصادر أن ترامب قال لنتنياهو "استعد" أو "ابدأ الاستعداد"، دون التزام رسمي، لكن البيت الأبيض نفى مناقشة استئناف الحرب، وأكد الرئيس الأمريكي علناً أنه لن يهاجم إيران قبل منتصف المدة.

كما كان نتنياهو قد صرّح بأن شن ضربة استباقية "غير مناسب" قبل الانتخابات الإسرائيلية، محذراً في الوقت نفسه من أن إيران ووكلاءها قد يحاولون تعطيل الانتخابات.



