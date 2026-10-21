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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طفرة الإنفاق العسكري تعزز أرباح شركات الطيران والفضاء والدفاع وتدفعها لرفع توقعاتها المستقبلية

طفرة الإنفاق العسكري تعزز أرباح شركات الطيران والفضاء والدفاع وتدفعها لرفع توقعاتها المستقبلية
طفرة الإنفاق العسكري تعزز أرباح شركات الطيران والفضاء والدفاع وتدفعها لرفع توقعاتها المستقبلية
أ ش أ

أعلنت شركتا نورثروب جرومان، المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الطيران والفضاء، و«آر تي إكس»، إحدى كبرى شركات الصناعات الجوية والدفاعية في العالم، رفع توقعاتهما للأرباح السنوية، مدفوعتين بالطلب القوي على الأنظمة والبرامج العسكرية، وهو ما أسهم في وصول حجم الطلبيات المتراكمة لدى الشركتين إلى مستويات قياسية.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الطلب المستمر على خدمات الطيران التجاري ساهمت كذلك في تعزيز النمو، بالنسبة لكل من شركة "آر تي إكس" ومنافستها "جي إي إيروسبيس"، المتخصصة في تصنيع المحركات، التي قامت بدورها برفع توقعاتها للعام بأكمله للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وقفزت أسهم "نورثروب جرومان" بنسبة 7.2 في المائة ، بينما ارتفعت أسهم "آر تي إكس" بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجعت أسهم "جي إي إيروسبيس" بنسبة 4.9 في المائة، وذلك بسبب توقعات أرباح للربع الرابع جاءت أقل من تقديرات السوق.

ولفتت الوكالة إلى تصاعد أن التوترات الجيوسياسية حول العالم تزامن مع نتائج الأداء القوي الذي شهدته شركات المقاولات الأمريكية في قطاعي الطيران والفضاء، والدفاع، مدعوماً بالإنفاق على صيانة الطائرات، وتزايد الطلب على محركات الطائرات وقطع غيارها، واستمرار الإنفاق العسكري.

وارتفعت مبيعات وحدة "رايثيون"، التابعة لشركة "آر تي إكس"، بنسبة 14 في المائة، مدفوعة بزيادة حجم العمل في البرامج البحرية، وأنظمة الدفاع البري والجوي، بما في ذلك صواريخ "باتريوت"، و"ستاندرد ميسيل، و"توماهوك".

وعلق المدير المالي لشركة "آر تي إكس"، نيل ميتشيل، على تلك النتائج قائلاً: "نواصل رصد طلب عالمي قوي على جميع منتجاتنا وخدماتنا"، مشيراً إلى أن الشركة سجلت "حجماً قياسياً جديداً للطلبيات المتراكمة" بلغ 340 مليار دولار، بزيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد مواز، حققت شركة "نورثروب جرومان"، المصنّعة للقاذفة "بي-21 رايدر" وقطع غيار للمقاتلات "إف-35"، زيادة مماثلة بنسبة 14 في المائة في مبيعات "وحدة أنظمة الطيران" التابعة لها، والتي استفادت من زيادة مبيعات قاذفات "بي-21" المقاتلة وارتفاع معدلات إنتاج طائرات "إف-35".

حصلت الشركة على عقود جديدة بقيمة 16.4 مليار دولار خلال الربع، حيث بلغ معدل نمو الطلبيات 1.5 ضعف قيمة الفواتير الصادرة، مدفوعاً بطلب قوي عبر برامج متنوعة، تشمل برنامج "سنتينل"، وطائرات "إف-35"، وغواصات فئة "فرجينيا"، بالإضافة إلى برامج أخرى سرية.

وقد ارتفع حجم الطلبيات المتراكمة لدى شركة "نورثروب" ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 109.6 مليار دولار بحلول 30 سبتمبر. وبالمثل، حصدت شركة "آر تي إكس" عقوداً جديدة في القطاعين التجاري والدفاعي بقيمة 81 مليار دولار، ما رفع إجمالي طلبياتها المتراكمة إلى مستوى قياسي وصل إلى 340 مليار دولار.

علاوة على النشاط في القطاع العسكري، استفادت "آر تي إكس" من الإنفاق على صيانة الطائرات وتزايد الطلب على محركات الطائرات وقطع الغيار التي تنتجها وحدتها "برات آند ويتني"، رغم أن ارتفاع تكاليف الوقود يضغط على أرباح شركات الطيران.

وحققت شركة "جي إي أيروسبيس" طلباً قوياً مماثلاً، حيث ارتفعت إيرادات "قطاع المحركات التجارية والخدمات" التابع لها، بأكثر من الخُمس لتصل إلى 10.34 مليار دولار.

في المقابل رأت الشركة أنه مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة فإن شركات الطيران قد تقلص رحلاتها، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على خدمات إصلاح المحركات، وقطع الغيار، والمحركات البديلة.

شركتا نورثروب جرومان المتخصصة في الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الطيران والفضاء و«آر تي إكس» كبرى شركات الصناعات الجوية والدفاعية في العالم الأنظمة والبرامج العسكرية

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