مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

لقي طالبان مصرعهما، اليوم، إثر انقلاب دراجة بخارية على طريق القاهرة- أسوان الزراعي بين قريتي العطف وإفوة التابعتان لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثامينهما إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.



وأسفر الحادث عن مصرع طالبين هما “عبد المنعم محمد محمد عبد المنعم”، 14عامًا، مقيم بقرية العطف التابعة لمركز الواسطى، “زياد سميح سيد أحمد”، 17 عامًا، مقيم بقرية إفوة بمركز الواسطى، وتم نقل جثامينهما بسيارات إسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي، وإيداعهما بثلاجة حفظ الموتى تحت النيابة المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، فيما أُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات وأسباب وقوعه، تمهيدًا لإصدار تصاريح الدفن وتسليم المتوفيان لذويهما للتمكن من دفنهما.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق القاهرة- أسوان الزراعي بين قريتي العطف وإفوة التابعتان لمركز الواسطى شمال المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.