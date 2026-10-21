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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الصيني: مستعدون للعمل مع روسيا لتعميق التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار في العالم

رئيس الوزراء الصيني: مستعدون للعمل مع روسيا لتعميق التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار في العالم
رئيس الوزراء الصيني: مستعدون للعمل مع روسيا لتعميق التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار في العالم
أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا وبذل الجهود لتوجيه التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر عمقًا ومرونة.

جاء ذلك في تصريحات له لدى وصوله إلى مدينة سانت بطرسبرج الروسية، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، وذلك لحضور الاجتماع الدوري الحادي والثلاثين بين رئيسي حكومتي الصين وروسيا.

وأكد لي أن الجانبين سيعملان معًا على دفع شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد من أجل تحقيق نتائج جديدة ومثمرة .. مشيرًا إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس هذه الشراكة، وكذلك الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء الصيني إنه باستعراض المسيرة المشتركة بين الصين وروسيا، يتبين أن البلدين استكشفا نموذجًا للعلاقات يقوم على مبادئ "عدم التحالف، وعدم المواجهة، وعدم استهداف أي طرف ثالث"، كما عمقا تعاونهما في مختلف المجالات بشكل مستمر، وقدما نموذجًا مثاليًا للعلاقات بين الدول الكبرى، يتميز بحسن الجوار والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة.

وأضاف لي أنه بفضل التوجيه الاستراتيجي من الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في السنوات الأخيرة، أصبحت العلاقات "الصينية الروسية" أكثر نضجًا ومرونة، وتعززت أسس الثقة السياسية المتبادلة، موضحا أن الجهود التي يبذلها الجانبان ستعود بمنافع أكبر على شعبي البلدين، وستحقق قدرا كبيرا من الاستقرار والسلام والتنمية في العالم

وكان لي قد وصل إلى روسيا عقب اختتام زيارة رسمية إلى طاجيكستان، ومشاركته في الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج استعداد بلاده للعمل مع روسيا مدينة سانت بطرسبرج الروسية رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين

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