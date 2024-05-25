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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية عن فيديوهات التمرد: خطيرة وكارثية ويجب إزالة حكومة نتنياهو

يائير لابيد
يائير لابيد

علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، على مقاطع فيديو التمرد التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم الماضي، بما في ذلك مقطع فيديو لجندي احتياط إسرائيلي ملثم دعا إلى التمرد ضد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال لابيد: هذه الفيديوهات خطيرة وكارثية، سواء كانت حقيقية أو مدبرة لإثارة الشغب"، بحسب قوله.

وأضاف"حقيقة أن آلة السم وأبواق نتنياهو تردد بحماس مقاطع فيديو تدعو إلى حرب الأشقاء وحل الجيش هي محاولة أخرى للهروب من المسؤولية".

وتابع: أولئك الذين قادوا إلى أكبر كارثة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة".

واختتم: يجب أن يتوقف هذا الجنون، يجب إزالة هذه الحكومة من حياتنا قبل أن تدمر كل ما هو عزيز ومقدس في هذا البلد".

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مقاطع فيديو التمرد التمرد ضد وزير الدفاع الإسرائيلي حكومة نتنياهو تمرد في الجيش الإسرائيلي

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