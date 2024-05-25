البرلمان العربي يؤكد رفضه التام لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها

أكد البرلمان العربي رفضه التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري المتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى خاصة والشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام الذكرى ال76 للنكبة، والتي تتكرر مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023م، بصورة أبشع وأفظع بارتكاب المجازر اليومية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث راح ضحيتها أكثر من 35 ألف شهيد، 79 ألف جريح، مُسطرة علامة سوداء في تاريخ الدول الكبرى الداعمة لكيان الاحتلال وللإبادة الجماعية.

جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البرلمان العربي، على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة ، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، ويجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

وأشاد البرلمان العربي، بمخرجات القمة العربية ال33 التي عقدت بمملكة البحرين، ويدعم ويساند كافة القرارات الصادرة عنها بشأن القضية الفلسطينية، مثمناً عالياً جهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم في خدمة قضايا الأمة العربية، كما يشيد بالجهود الحثيثة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين تحت قيادة جلالته، في الإعداد والتحضير لأعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الضرورية لإنجاحها.

كما أشاد البرلمان العربي، بطلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، ويدين في الوقت ذاته المساواة في هذا الطلب بين الضحية والجلاد.

وأحياء البرلمان العربي، في الذكرى ال76 للنكبة صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه بوجه طغيان وإرهاب كيان الاحتلال الغاصب، دفاعاً عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وضد مــــحاولات اســــتباحــــة المسجــــد الأقـصى، واستهداف نساء فلسـطين واطـفالها وشبابها، ومحاولات الاستعلاء والـتنكيل بالفلسطينيين من قبل المستوطنين المدعـومـين من جيش الاحتلال، والشعب الفلسطيني مصمم على الحياة باقِ في أرضه متمسك بحقوقه التي لن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات، كما يــتوجــه بــتحية إجــلال وإكــبار وتــقديــر لــصموده وكــفاحــه ونـضالـه الـمتواصـل، لاسـتعادة أرضـه وحـقوقـه الـثابـتة والمشـروعـة، وفـي مـقدمــتها حـــق الـــعودة والحريـة وإقامة الـدولـة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مـديـنة القدس.