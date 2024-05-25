عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يؤكد رفضه التام لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها

الدمار في قطاع غزة
الدمار في قطاع غزة

أكد البرلمان العربي رفضه التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري المتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى خاصة والشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام الذكرى ال76 للنكبة، والتي تتكرر مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023م، بصورة أبشع وأفظع بارتكاب المجازر اليومية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث راح ضحيتها أكثر من 35 ألف شهيد، 79 ألف جريح، مُسطرة علامة سوداء في تاريخ الدول الكبرى الداعمة لكيان الاحتلال وللإبادة الجماعية.

جاء ذلك في القرار  الصادر عن الجلسة الرابعة للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد البرلمان العربي، على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة ، وحشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، ويجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

وأشاد البرلمان العربي، بمخرجات القمة العربية ال33 التي عقدت بمملكة البحرين، ويدعم ويساند كافة القرارات الصادرة عنها بشأن القضية الفلسطينية، مثمناً عالياً جهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم في خدمة قضايا الأمة العربية، كما يشيد بالجهود الحثيثة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين تحت قيادة جلالته، في الإعداد والتحضير لأعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات الضرورية لإنجاحها.

كما أشاد البرلمان العربي، بطلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، ويدين في الوقت ذاته المساواة في هذا الطلب بين الضحية والجلاد.

وأحياء البرلمان العربي، في الذكرى ال76 للنكبة صمود الشعب الفلسطيني ووقوفه بوجه طغيان وإرهاب كيان الاحتلال الغاصب، دفاعاً عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وضد مــــحاولات اســــتباحــــة المسجــــد الأقـصى، واستهداف نساء فلسـطين واطـفالها وشبابها، ومحاولات الاستعلاء والـتنكيل بالفلسطينيين من قبل المستوطنين المدعـومـين من جيش الاحتلال، والشعب الفلسطيني مصمم على الحياة باقِ في أرضه متمسك بحقوقه التي لن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات، كما يــتوجــه بــتحية إجــلال وإكــبار وتــقديــر لــصموده وكــفاحــه ونـضالـه الـمتواصـل، لاسـتعادة أرضـه وحـقوقـه الـثابـتة والمشـروعـة، وفـي مـقدمــتها حـــق الـــعودة والحريـة وإقامة الـدولـة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مـديـنة القدس.

الإبادة الجماعية البرلمان العربي الجرائم ضد الإنسانية الدول العربية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال إفريقيا| الشحات وتاو وأبو علي يقودون هجوم الأهلي أمام الترجي

محدش بيتكلم.. السيسي: الرغيف أبو شلن بيكلف الدولة جنيه وربع

السيسي للمصريين: هل تقبلون مضاعفة فاتورة الكهرباء 3 مرات لتجنب تخفيف الأحمال

مدينون بألف اعتذار.. تعليق مفاجئ من شريف إكرامي على أزمة الشناوي

إلحق اشتري: سيارة سوزوكي ماروتي بـ50 ألف جنيه فقط

رسميا.. البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى

رسميا.. موعد بدء إجازة نهاية العام 2024 بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

بـ 8 آلاف فقط .. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

ترشيحاتنا

بعد اتصال بايدن بـ الرئيس السيسي.. تجهيز 600 شاحنة مساعدات لدخولها غزة

البرلمان العربي يدين أمريكا لاستخدامها الفيتو ضد مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني

رامي ربيعة يضرب الترجي بالهدف الأول لـ الأهلي في نهائي إفريقيا

مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي.. خبير يكشف عن جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية|فيديو

البرلمان العربي يدين هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية ويندد بجرائمه وانتهاكاته

الأهلي والترجي| دخول مثير لـ محمد رمضان في حفل افتتاح أبطال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والترجي بنهائي أبطال إفريقيا.. وهذه القنوات المفتوحة

بـ 8 آلاف فقط .. امتلك سيارة تويوتا كورولا أحدث موديل

طريقة عمل حلي البسكويت بالقشطة | غير تقليدية

كيف توج نابليون بونابرت نفسه ملكًا على إيطاليا ؟.. تفاصيل

فيديو

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

عريس ياسمين رئيس الجديد .. رجل أعمال وسبق له الزواج

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-