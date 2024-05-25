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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاعتبارات عملية وسياسية.. إسرائيل تعلن استعدادها لسحب قواتها من معبر رفح

صدى البلد

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجري مباحثات لتولي جهات أوروبية أو أمريكية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقالت البث الإسرائيلية، إن إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من معبر رفح وفقا لاعتبارات عملية وسياسية.

 

إسرائيل تعلن استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس



وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق من اليوم، رسمياً استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس الأسبوع المقبل.

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وأعلنت الصحة في غزة ، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35903، والإصابات إلى 80420، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 46 مواطنا، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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