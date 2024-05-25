صحف السعودية.. بن سلمان يعزي مخبر.. والعدل الدولية تلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح.. وبوتين يبدي استعداده لوقف الحرب على أوكرانيا

موديز تؤكّد تصنيف السعودية الائتماني عند "A1"

التعاون الخليجي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح

القوات المسلحة السعودية تختتم مشاركتها في الأسد المتأهب

الصين تتهم رئيس تايوان الجديد باشعال الحرب

أذربيجان تستعيد 4 بلدات من أرمينيا



اهتمت الصحف اليومية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد أبرزت صحيفة “سبق” تأكيدات وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، تصنيفَها عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية".

وشددت الوكالة في تقريرها على أن تصنيف المملكة جاء نظيرًا لما حقّقته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.

وتوقّعت "موديز" في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي؛ حيث تتميّز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة؛ مما يعزّز فعاليتها ويسهل تنفيذها.

وأشارت كذلك إلى ترحيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية، والذي يدعو قوات الاحتلال الإسرائيلية للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح.

وقال الأمين العام إن "هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

ونوهت كذلك إلى إجراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهما.

بينما سلطت صحيفة “عكاظ” الضوء علي قرارات محكمة العدل الدولية والتي قالت فيها: “على إسرائيل فتح معبر رفح فورا.. والسماح بدخول المحققين إلى قطاع غزة وعلى إسرائيل أن تقدم خلال شهر تقريرا يوضح الإجراءات التي ستتخذها”.

كما طالبت المحكمة إسرائيل أيضا بوقف أي عمل عسكري يهدد أرواح المدنيين في غزة.

وأصدرت المحكمة حكما بوقف العملية الإسرائيلية في رفح بـ13 صوتا مقابل 2.

وأشارت كذلك إلى ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر روسية قولها إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال وقف إطلاق نار يعترف بالخطوط الحالية للمعركة، وسط تصاعد الهجوم الروسي على خاركيف.

وكان بوتين ألمح أنه لن يلتزم بهدنة أولمبية وسيواصل المعارك في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس، خلافا لرغبة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه هذه الهدنة.

وكشفت مصادر روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا بعد التفاوض على وقف لإطلاق النار والاعتراف بخطوط القتال الحالية.

وأفادت المصادر المطلعة على المناقشات التي تدور داخل الدائرة المقربة لبوتين أن الزعيم الروسي عبر لمجموعة صغيرة من المستشارين عن إحباطه، مما يعتبره محاولات مدعومة من الغرب لإجهاض المفاوضات ومن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعاد المحادثات.

وقال مصدر روسي رفيع المستوى: إن الرئيس بوتين يستطيع القتال مهما استدعى الأمر، لكنه مستعد أيضا لوقف إطلاق النار لتجميد الحرب.

ونبهت الصحيفة كذلك إلى اختتام القوات المسلحة السعودية مشاركتها في مناورات التمرين العسكري المشترك «الأسد المتأهب» في الأردن.

فيما أبرزت صحيفة “الرياض” السعودية؛ اتهام وزارة الدفاع الصينية الجمعة رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي بدفع الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتطالب بكين بالسيادة عليها، نحو "الحرب".

وقال وو تشيان، المتحدث باسم الوزارة، في بيان: "في كلّ مرة تستفزّنا الحركة الداعمة لاستقلال تايوان، سنذهب أبعد قليلاً في إجراءاتنا المضادة، حتّى تتحقق إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم".

كما أشارت الصحيفة إلى إعادة أرمينيا الجمعة إلى أذربيجان أربع بلدات حدودية سيطرت عليها في تسعينات القرن الماضي على ما أفادت أجهزتها الأمنية ومسئول حكومي أذربيجاني، في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين الخصمين.

خاضت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان حربين في التسيعنات وفي 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.

واستعادت أذربيجان السيطرة عليها العام الماضي في هجوم مباغت وضع حدا لثلاثة عقود من الحكم الأرميني الانفصالي، ما دفع بأكثر من 100 ألف من الأهالي للفرار إلى أرمينيا.