إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في معركة مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة خلال معركة مع المقاومة شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 46 شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة “معًا” الفلسطينية، أوضحت الصحة أنه ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35,903 شهيدا و 80,420 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه من المتوقع استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس الأسبوع المقبل.