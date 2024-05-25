متحدث مدينة الإمارات الإنسانية: استضفنا 1000 طفل فلسطيني وألف مصاب سرطان

قال مبارك فلاح قحطاني ، المتحدث باسم مدينة الإمارات الإنسانية ، إن المدينة تم تأسيسها عام 2020 ، وقدمت الدعم الإنساني للدول الشقيقة، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف قحطاني ، خلال لقائه لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن المؤسسة كان لها دور خلال أزمة كورونا ، وطلبات اللجوء من "ووهان" الصينية ، وعدد 20 دولة أخرى وتم خروجهم، وعادوا إلى دولهم.

وأوضح ، أن المؤسسة استضافت 1000 طفل فلسطيني و 1000 من إصابات السرطان وفقا لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار إلى أن الحالات التي استضافتها المدينة كانت صعبة وفاقدة لأجزاء من جسدها، فضلا عن مرضى السرطان، وتم إثر ذلك تجهيز المدينة بشكل يلائم الحالات.