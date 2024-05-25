أونروا : الشعب الفلسطيني يتعرض لحكم نهائي بالموت في غزة

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة "الأونروا" في غزة، أن قطاع غزة يمر بأوضاع خطيرة وانتشار أمراض الكبد الوبائي بصورة رهيبة والالتهاب الرئوي أيضًا والذي لم يكن يعرفه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأشار أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لا يوجد مياه صالحة للشرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن عمليات فلترة المياه العادية لا تنجح في جلب مياه صالحة للشرب، منوهًا بانهيار المنظومة الصحية والإنسانية والغذائية، وانتشار الجوع والمرض بشكل كبير في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوقود ينفد في مختلف أنحاء غزة، ويتم الحديث عن انهيار البنية التحتية في غزة بشكل كبير ولا يتواجد ماء أو غذاء أو دواء، موضحًا أن ما يمر به الشعب الفلسطيني حكم نهائي لموت الفلسطينيين في غزة، متابعًا: "الفلسطينيين يحتاجون طرقا آمنة لهم، والقصف الإسرائيلي مستمر بشكل كبير.. الجميع يموت من الجوع في قطاع غزة".

https://www.youtube.com/live/ZRj6QBopxfo?si=3d4zn37CGcafjkiV