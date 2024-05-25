"العمل": اليونان تطلب 5 آلاف عامل مصري برواتب 1200 يورو

أعلنت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل تفاصيل فرص العمل التي توفرها وزارة العمل، موضحة أن وزارة العمل تمتلك 83 مركز تدريب في المحافظات ويتم تدريب الشباب بها على المهن والحرف المختلفة لكي يتم تجهيز الشاب لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضحت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 27 مديرية عمل ويقومون بتوجيه الشباب بشكل سريع للحصول على التدريبات أو الدول الأجنبية التي تحتاج لعمالة مصرية، مؤكدًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان ويحتاجون 5 آلاف عامل في الحصاد الزراعي برواتب كبيرة، وهم سعداء بالعمالة المصرية وتم طلبهم في أكثر من مجال، والرواتب تصل لـ1200 يورو.

وأشارت إلى أن فرص العمل التي تقدمها وزارة العمل مجانية ولا توجد وسطاء للعمل في الخارج، موضحة أن وهناك العديد من الدول التي تتفاوض مع وزارة العمل لاستقباله العمالة المصرية وسيكون هناك العديد من العروض الفترة المقبلة، مؤكدة أن يتم الترتيب لنقل العمالة المصرية لقبرص في العديد من المجالات، وهناك تدريب تقدم من خلال وحده توجيه ما قبل المغادرة ويتم العمل على جزئين والتعريف بالبلد الجديد والعادات والتقاليد.

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