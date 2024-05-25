اعتقلت اثنين.. شرطة الاحتلال تفرق المظاهرات في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلة ، اليوم السبت، بأن شرطة الاحتلال قامت بتفريق مظاهرة في وسط تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى.

وقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بإعتقال اثنين من المتظاهرين خلال احتجاجات بتل أبيب.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم السبت، بإندلاع مظاهرات ضخمة لأهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإسقاط رئيس وراء إسرائيل نتنياهو وإبرام صفقة مع حماس.

أعلنت دولة الاحتلال إسرائيل، في وقت سابق من اليوم، رسمياً استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس الأسبوع المقبل.

وقالت الصحة في غزة ، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35903، والإصابات إلى 80420، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.