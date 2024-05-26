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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أنا إنسان طيب ومراتي طلعت مش كويسة ماذا أفعل؟.. أزهري يجيب

الزوجين
الزوجين

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول (أنا إنسان طيب وكويس لكن ربنا رزقني بزوجة مش كويسة فأين هذا من قول الله (الطيبون للطيبات)؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن كلام الله تعالى على العين والرأس ونحن نصدقه ونؤمن به، ولكن علينا أن نفهم كلام الله، فهو وصية للعبد أن يبحث عن المرأة الصالحة وأن المرأة تبحث عن الرجل الطيب.

وأشار إلى أن الطيور على أشكالها تقع، ولكن لا مانع من أن يتزوج الرجل الطيب بامرأة غير ذلك أو العكس، وهذا قد يكون اختبار وابتلاء من الله لعبده.

وأوضح أن آيات الله نزلت ولها أسباب، فهذه الآية الكريمة (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) نزلت لتبرئة السيدة عائشة من دعوى الإفك التي رميت بها.

الشيخ أبو اليزيد سلامة الازهر الشريف علماء الازهر المرأة الصالحة الرجل الطيب

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