أنا إنسان طيب ومراتي طلعت مش كويسة ماذا أفعل؟.. أزهري يجيب

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال يقول (أنا إنسان طيب وكويس لكن ربنا رزقني بزوجة مش كويسة فأين هذا من قول الله (الطيبون للطيبات)؟

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن كلام الله تعالى على العين والرأس ونحن نصدقه ونؤمن به، ولكن علينا أن نفهم كلام الله، فهو وصية للعبد أن يبحث عن المرأة الصالحة وأن المرأة تبحث عن الرجل الطيب.

وأشار إلى أن الطيور على أشكالها تقع، ولكن لا مانع من أن يتزوج الرجل الطيب بامرأة غير ذلك أو العكس، وهذا قد يكون اختبار وابتلاء من الله لعبده.

وأوضح أن آيات الله نزلت ولها أسباب، فهذه الآية الكريمة (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) نزلت لتبرئة السيدة عائشة من دعوى الإفك التي رميت بها.