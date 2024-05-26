أوكرانيا تعلن تدمير 12 صاروخًا و31 طائرة مسيرة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، تدمير 12 صاروخًا و31 طائرة مسيرة أطلقتهم روسيا خلال الليل.

فيما ارتفعت حصيلة الضربة الروسية السبت على متجر في خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، إلى 11 قتيلاً على الأقل، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد وتتعرض منذ أكثر من أسبوعين لهجوم مكثّف من قوات موسكو.

وقال حاكم المنطقة أوليج سينيجوبوف فجر الأحد "للأسف، حصيلة القتلى في (متجر) إيبيتسنتر ارتفعت الى 11".

وأضاف أن ستة أشخاص لقوا حتفهم "في المكان"، بينما أصيب 40 بجروح، بينما كان البحث مستمراً لمعرفة مصير 16 آخرين.

وأوضح سينيجوبوف أن الهجوم الروسي نفّذ بواسطة قنبلتين جويتين موجّهتين، وأن من بين القتلى "رجال كانوا يعملون في المتجر".