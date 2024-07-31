إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بموتوسيكل على طريق جمصة

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل على طريق جمصة الدولى أمام المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة موتوسيكل على طريق جمصة أمام المنصوره الجديدة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، وهم محمد السيد محمد شتا، 18 عاما، مقيم شرقية المعصرة ببلقاس، أصيبت بسحجات وكدمات بالجسم، وسامح محمد عبد الحكيم، 37 عاما، شرقية بلقاس، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وموسى السيد محمد محمود، 18 عاما، مقيم بلقاس، ومصاب باشتباه كسر وجرح قطعي بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود سليمان زكي شلبي، 12 عاما، مقيم المعصرة بلقاس، وإصابته عبارة عن جروح بالقدم اليسرى واشتباه كسر بالساق اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.