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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فريدة الشوباشي: الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

فريدة الشوباشي ،
فريدة الشوباشي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أدانت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب،الجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان و فلسطين ، وراح ضحيتها الملايين ما بين شهيد ومصاب، مستنكرة عمليات الاغتيال التي لا تتوقف لقادة النضال العربي دون مراعاة أى دولة أخرى  نتيجة الدعم المطلق من الولايات المتحدة.

وعن التصعيد الاسرائيلي في المنطقة  لبنان وفلسطين، حملت “ الشوباشي  ” فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” الإدارة الأمريكية المسؤولية عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة عبر استمرار دعمها السياسى والعسكرى لحكومة تل أبيب، معقبة:" أتمنى أن تزاح أمريكا من قمة العالم ".

وعبرت عضو البرلمان عن حزنها الشديد بشأن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقر إقامته في طهران، مؤكدة أن عملية الاغتيال هذه بمثابة إهانة كبيرة لإيران واحتقار للسيادة الإيرانية ، فضلا عن كونها عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني مدعوما من قبل الإدارة الأمريكية.

وأكدت “ الشوباشي ” أن هذه الجريمة التي تضاف بشكل طبيعي إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، تأتي لمحاولة اختلاق الأكاذيب والحجج من أجل توسيع دائرة العدوان على شعوب المنطقة، وللهروب من المأزق جراء المقاومة التي يواجهها هذا الاحتلال في قطاع غزة. 

كما استنكرت تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن الدعم المستمر لإسرائيل حال تعرضها لأي عدوان، قائلة:" هل هناك من يعتدي غير إسرائيل ؟"، مشددة على ضرورة توحد الجهود من كل دول العالم لوقف هذا التوجه الإسرائيلي . 

و أكدت عضو  النواب أن  مصر تقود حربا شرسة لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في مختلف المحافل والمنتديات، كما انها كشفت للعالم ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي السافر مخطط التهجير والقتل والوحشية الاسرائيلية.

فريدة الشوباشي مجلس النواب قوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان فلسطين أمريكا إسماعيل هنية جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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