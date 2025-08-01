مجلس نقابة الموسيقيين يستنكر الهجوم على مصطفى كامل: ندعم قراراته

تُعلن نقابة المهن الموسيقية، ممثلة في مجلس إدارتها، عن استنكارها الشديد لما يتعرض له النقيب العام الفنان مصطفى كامل من هجوم ممنهج ومغرض، يستهدف النيل من شخصه الكريم والإساءة إلى جهوده المخلصة في خدمة النقابة وأعضائها.

ويؤكد المجلس أن تلك المحاولات البائسة لن تُثني النقابة عن مواصلة مسيرتها في الحفاظ على كرامة الفنانين، ودعم كل من يعمل بإخلاص من أجل رفعة العمل النقابي. وأن أي هجوم علي النقيب العام يمثل هجوما علي النقابة ومجلس ادارتها ، كما يُجدد المجلس دعمه الكامل للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في كل القرارات التي اتخذها، ويقف صفًا واحدًا خلفه في مواجهة أي تجاوز أو إساءة، حفاظًا على وحدة الصف واستقلال النقابة وهيبتها .

وأكد المجلس أن هذه المحاولات "البائسة" لن تثني النقابة عن مواصلة مسيرتها في الدفاع عن كرامة الفنانين، ودعم كل من يعمل بإخلاص من أجل الارتقاء بالعمل النقابي، مشددًا على أن النقابة ستظل حصنًا للفن والفنانين ضد أي تجاوزات.