أولمبياد باريس.. إبراهيم أحمد ينهي منافساته في الرماية محتلا المركز الـ41

أنهى إبراهيم أحمد لاعب مصر للرماية مشاركته في منافسات 50م بـ3 أوضاع في المركز الـ41 من 44 في أولمبياد باريس 2024.

كما أنهى المصري عبد الخالق البنا سباق نصف نهائي التجديف للمراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

وأحرز اللاعبان أحمد خالد ومحمد قوطة المركز الأخير فى نهائى c لأولمبياد باريس 2024 فى منافسات الزوجى للتجديف.

وتستأنف البعثة المصرية اليوم، الأربعاء، منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد باريس التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

• تنس الطاولة.. أولمبياد باريس 2024

تلتقي دينا مشرف، لاعبة المنتخب المصري، نظيرتها هينا هاياتا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ضمن منافسات دور الـ 32.

ويواجه عمر عصر نظيره بطل كازاخستان في تمام الساعة الرابعة عصرًا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

• السلاح.. أولمبياد باريس 2024

يلتقي المنتخب المصري لسلاح السيف رجال مع نظيره منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

• القوس والسهم.. أولمبياد باريس 2024

تواجه اللاعبة جنى علي نظيرتها بطلة كوريا الجنوبية في منافسات فردي السيدات في دور الـ 16، وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا.

• الملاكمة.. أولمبياد باريس 2024

يلتقي عمر العوضي نظيره بطل أوزبكستان في دور الـ 16 لوزن 71 كجم في تمام الساعة الخامسة والثلث عصرًا.