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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد محاولة اغتيال البرهان.. الشرطة السودانية توضح موقف رموز نظام البشير

ارشيفي
ارشيفي

أكدت الشرطة السودانية عدم صحة مغادرة قادة ورموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، قائلة “لم يغادروا البلاد”.

بدوره؛ ذكر مسؤول رفيع المستوى  إنه تم التحفظ عليهم بواسطة السلطة القضائية ومنعهم من السفر لدى سلطات الجوازات”.

وأشار  المتحدث باسم الشرطة السودانية العميد فتح الرحمن التوم لصحيفة ”الشرق الأوسط”، إن السلطات لن تسمح على الإطلاق بمغادرة المنتظرين بالسجون والفارين من مناطق النزاعات إلى خارج السودان”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف طائرة مسيرة لحفل تخريج دفعات من الكلية الحربية بمعسكر  جبيت بولاية البحر الأحمر، والذي شهده قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم، الأربعاء.

وقبل قليل، أعلن الجيش السوداني، مقـ.ـتل 5 ضباط في استهداف مسيرة؛ وجاء في نص البيان أنه: "صدت مضاداتنا الأرضية اليوم مسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية عقب ختامه بجبيت".

وأضاف البيان: "تسبب الحادث في استشهاد خمسة شهداء ووقوع إصابات طفيفة جار حصرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام السودانية بنجاة  البرهان من الاستهداف بمسيرة في حضوره حفل تخريج بمعهد المشاة جبيت، وأكدت أنه لم يصب بأي أذى.

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