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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يقصف الجليل شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ

ارشيفي
ارشيفي

 أطلق حزب الله اللبناني عشرات الصواريخ نحو الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وكانت الحصيلة  النهائية للهجوم الإسرائيلي علي الضاحية الجنوبية ببيروت ارتفع إلي 7 شهداء 78 جريحا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال مصدر أمني لبناني في وقتها، إن انفجار ضاحية بيروت الجنوبية استهدف قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف في إشارة الي القيادي العسكري الحزب فؤاد شكر .

كما أشارت المعلومات الأولية، وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها اغتيال شخصية تابعة لحزب الله

وأضافت المصادر اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب مجلس شورى حزب الله، كما أن الانفجار وقع على بعد حوالي كيلومترين من مطار بيروت الدولي.

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