"هيئة تصنيع الدواء": انفراجه في أزمة النواقص خلال 3 شهور

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس هيئة تصنيع الدواء، إن هناك إدارة مختصة بنواقص الدواء، وهناك تواصل مع الصيادلة في حالة حدوت نواقص في دواء بعينه، مشيرا إلى أنه في حالة الكشف عن شركة أو مخزن تقوم بتخزين الدواء سيتم اغلاقه فورا.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية" ام بي سي مصر"، أن هيئة الدواء تتابع مع الصيادلة توافر الأدوية الناقصة، لافتا إلى أنه مشكلة نقص الدواء ستحل خلال 3 أشهر.

ولفت" رمزي"، الى أن اعداد الأدوية الناقصة هي التي تم رصدها من خلال الشكاوى، والأكثر الحاحا في توافرها هي أدوية السكر والضغط.