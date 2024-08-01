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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه خلال يوليو الماضي

صدى البلد

قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر يوليو، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.


شمل المرور ما يزيد عن 8 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الادوية "، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.


وتمكن مفتشة الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أماكن غير مرخصة بمحافظات "الشرقية - الغربية - الدقهلية"، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، بالإضافة الى ضبط  مكانين غير مرخصين يداران كصيدليات بمحافظات "الأقصر - جنوب سيناء".
كما تمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، من ضبط عدد 8 أماكن بداخلها كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز وعيادات طبية.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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