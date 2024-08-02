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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد حذف منشورات نعى إسماعيل هنية ..وزارة الاتصالات التركية تحجب تطبيق إنستجرام

صدى البلد

قالت الهيئة المنظمة لتكنولوجيا المعلومات يوم الجمعة إن تركيا منعت الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، دون ذكر سبب أو مدة الحظر، مما ترك أيضًا تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمنصة غير قابل للوصول.


وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعليقات أدلى بها مسؤول الاتصالات التركي فخر الدين ألتون، انتقد فيها المنصة لما وصفه بقرارها منع نشر التعازي في مقتل إسماعيل هنية، المسؤول الرئيسي في حركة حماس الفلسطينية.

وقال ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، على قناة X: 'هذه رقابة بكل وضوح وبساطة'، مضيفًا أن إنستغرام لم يذكر أي انتهاكات للسياسة في تصرفاته.
ولم يصدر تعليق فوري من شركة "ميتا" ، الشركة الأم لإنستجرام، وتفتح علامة تبويب جديدة على الحظر أو تعليقات ألتون.
ونشرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية قرار 2 أغسطس على موقعها الإلكتروني.

تكنولوجيا المعلومات التواصل الاجتماعي تكنولوجيا تطبيق إسماعيل هنية حركة حماس تواصل الاجتماعي

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