سكك حديد مصر تعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة – الزقازيق – المنصورة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة – الزقازيق – المنصورة) والعكس، وذلك بواقع 48 رحلة يوميًا (ذهابًا وإيابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة لتوفير خدمة اقتصادية مخفضة مخصصة للرحلات اليومية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة ، وفقًا للجداول المرفقة على النحو التالي:

- عدد 46 قطار “تحيا مصر” .

- عدد 1 قطار " تهوية ديناميكية " .

- عدد 1 قطار " سياحى" .

ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور المسافرين رحلات آمنة وميسرة، وسلامة الوصول إلى وجهاتهم.