محافظ القليوبية يستجيب لطلب سيدة ويوفر سيارة طعام متنقلة ومشروع لأسرتها

استجاب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية لشكاوى أحد المواطنين خلال لقائه معم بمدينة الخانكة ؛ حيث تقدمت سيدة بطلب توفير عربية طعام متنقلة لها نظرا لظروفها الاجتماعية.

وعلى الفور استجاب المحافظ لطبها ووجه مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسرعه توفير دعم مالى ومواد غذائية وبحث حالتها.

وبالبحـث تبين أن مقدمة الطلب لا تعمل و أسرتها مكونة من ثلاث بنات وزوجها كفيف ويعاني من قلة الدخل.



كما تم توفير بضاعة لبدء مشروع منحة لا ترد وتوفير مبلغ مالي دعما للأسرة من جمعية ثمات للتنمية والتكافل بالخصوص وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وتم تسليم مستلزمات المشروع للأسرة.



وأكد محافظ القليوبية على أهمية نشر الشعور بالرضا بين المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع المواطن وتحقيق مطالبهم في إطار الشرعية والقانون مما يؤدي لتعميق الولاء والانتماء للوطن ويسهم في حل المشكلات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.