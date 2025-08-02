المريخ البورسعيدي يطالب بيراميدز بنسبة إعادة بيع إبراهيم عادل

أكد إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، أن ناديه تواصل مع إدارة بيراميدز من أجل الحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب إبراهيم عادل بعد انتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال إبراهيم جوهر في تصريحات صحفية: "لا توجد أي أزمة بيننا وبين إدارة بيراميدز، وعلاقتنا جيدة مع مسئولي النادي".

وأضاف: "يوم الإثنين المقبل سيتم رفع العقود على نظام الـTMS، وبناءً عليه سنحصل على النسبة المستحقة لنا وفقًا للعقد المبرم".

واختتم عضو مجلس إدارة المريخ تصريحاته قائلًا: "لا نلتفت لما يقال عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، فالعقود الرسمية هي التي ستحسم قيمة ما سنحصل عليه من إعادة البيع".