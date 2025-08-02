انفجار أسطوانة غاز يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمطعم شهير بسوهاج

شهدت مدينة سوهاج مساء اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، عقب اندلاع حريق هائل داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة ميدان الشبان المسلمين بدائرة قسم ثان سوهاج، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء تحضير الطعام، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع انفجار داخل مطعم مأكولات، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المطعم.

وأسفر الحريق عن إصابة 10 مواطنين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم:

مريم ماجد إسحاق (20 سنة)

محمد هاني جمال (22 سنة)

أحمد جمال حسن (19 سنة)

أحمد جمال حسن (19 سنة) أحمد سعد أحمد (28 سنة)

أحمد وفدي محمد (28 سنة)

أحمد وفدي محمد (28 سنة) مروان عماد سيد (12 سنة)

أحمد محمد حسانين (13 سنة)

نادر جلال (18 سنة)

أحمد عبدالباسط (26 سنة)

أحمد محمد حماد (12 سنة)

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أسطوانة داخل المطبخ الرئيسي، مما أدى إلى انفجارها، وامتداد النيران في جزء كبير من المطعم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وبيان أسباب وقوعه بدقة، كما بدأت في الاستماع لأقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، مع التشديد على مراجعة إجراءات السلامة داخل المنشآت التجارية بالمحافظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.