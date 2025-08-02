قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
خبير: صعود ترامب للسلطة في 2016 نقطة فاصلة بتاريخ النظام السياسي الأمريكي
محمد ثروت: «روكي الغلابة» توليفة نجاح.. وسعيد بالتعاون مع دنيا سمير غانم
بتروجيت يقترب من حسم صفقة عمر رضا لتدعيم الهجوم
عرض خاص من ليفانتي لجماهيره قبل موقعة برشلونة بسبب لامين يامال
مصرع عروس ووالدتها و2 آخرين في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ
الزمالك يفتح باب المفاوضات مع الفلسطيني عدي الدباغ لتدعيم الهجوم
بقوة 5.5 ريختر ... زلزال قوي يضرب أفغانستان
انفجار أسطوانة غاز يتسبب في إصابة 10 أشخاص بمطعم شهير بسوهاج
لاعب محترف فى بلجيكا.. صفقة من العيار الثقيل على ردار الزمالك
جوجل تواصل تحديث تطبيق Phone by Google بتصميم Material 3 Expressive وتعديلات على الواجهة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد91 ميدالية في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أسدل الستار على منافسات البعثة المصرية في اليوم السادس من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس، المقامة حاليًا في دولة الجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري.

أسفرت منافسات اليوم الجمعة عن تحقيق 21 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 91 ميدالية متنوعة بواقع 49 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و 15 ميدالية برونزية.

جاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم السادس كالتالي:-

حصد فراعنة السباحة خلال منافسات اليوم الجمعة 10 ميداليات متنوعة حيث فاز زين هاشم بالميدالية الذهبية في سباق 100م فراشة، رودينا رمضان الميدالية الذهبية في منافسات 400 م حرة، وحصد إبراهيم شمس ميداليتين ذهبيتين في منافسات 200 م حرة ومنافسات 100 م صدر.

جاءت الميداليات الفضية في السباحة من نصيب دارين عادل في منافسات 400 مر حرة، أحمد سمير ميدالية فضية في منافسات 200 مر حرة، جنات كريم الميدالية الفضية في منافسات 200 م صدر، وحازم حسام الميدالية الفضية في منافسات 100 م صدر ولمار نبيل ميدالية فضية في منافسات 100 م ظهر فيما حصد مروان علي الميدالية البرونزية في منافسات 200 م ظهر.

في منافسات الملاكمة تم حصد 4 ميداليات حيث فاز محمد نصر ضيف بالميدالية الذهبية في منافسات 66 كجم وعبد الرحمن الخولي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات 48 كجم، والميدالية الفضية لـ عمر محمد حلمي في منافسات 75 كجم، وصلاح الدين شعبان المركز الثاني في منافسات 80 كجم، وفي ألعاب القوى حصد يحيى خالد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص وآلاء تامر الميدالية الذهبية في دفع الجلة.

شهدت منافسات السلاح حصد 5 ميداليات متنوعة حيث حصدت فريدة عبد الحميد المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات سيف مبارزة، علي عمر الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الشيش، كما حصد  عمر خالد الميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش، فيما حصد أنس راشد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش، كما حصدت شادية أحمد الميدالية البرونزية في منافسات سيف مبارزة.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

يعد هذا الظهور المشرف تأكيدًا لريادة الرياضة المصرية على الساحة القارية، في ظل الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لتطوير منظومة المواهب الرياضية ودعم المشاركات الدولية.

تقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

يرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.

دورة الألعاب الأفريقية للمدارس دورة الألعاب الأفريقية الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025| 93.4% للطب و92.7% للأسنان و88.7% للهندسة

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن طلاب المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

اشتباكات بعمومية المهن الطبية

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 1-8-2025

سعر اليورو

سعر اليورو أمام الجنيه مساء اليوم 1-8-2025

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب .. تفاصيل

بالصور

فوائد غير متوقعة لتناول البطاطا الحلوة .. كنز صحي خارق

فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة
فوائد تناول البطاطا الحلوة

وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته
تكييف السيارة يتسبب في قتل الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أم مكة
أم مكة
أم مكة

فيديو

بلاغ ضد حسام حبيب

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد