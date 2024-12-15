تعليم بورسعيد يشارك في المنتدى الأول لتميز المعلم بالقاهرة

رأس طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم وفد تعليم بورسعيد للمشاركة في المنتدى الأول لتميز المعلم بعنوان " التربية العملية البدائل والحلول" ضمن مشروع "مبادرة تميز المعلم" بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم.

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن المنتدى الأول هو نتاج بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم والصحة، لمناقشة البرامج التي تعزز قدرات المعلمين ومهاراتهم، معربا عن تقديره للتعاون المستمر والبنّاء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من المشروعات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

وأضاف الغرباوي أن وزارة التربية والتعليم أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة.

وأشار إلى أن كليات التربية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مؤكدًا على أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة؛ لتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

وأشاد مدير تعليم بورسعيد بالنتائج الملموسة لتطوير التعليم وتحسين جودته في مصر، معربًا عن الاعتزاز بتلك الشراكة في العديد من المجالات من بينها البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وذلك من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، بالإضافة إلى تحسين جودة تعليم المعلمين في الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) هو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC)، ويستهدف 15 محافظة مصرية بميزانية تقدر بـ ٥٠ مليون دولار.