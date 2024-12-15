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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مدربة "مودة": كتابة الاحتياجات والمواصفات خطوة أساسية لاختيار شريك الحياة

مي زايد
مي زايد
يوسف أيمن
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أكدت مي زايد، المدرب المعتمد لبرنامج "مودة"، أهمية وضع معايير واضحة لاختيار شريك الحياة، من خلال كتابة الاحتياجات والمواصفات الشخصية بدقة. 

وأوضحت زايد، خلال ظهورها في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن على الشباب المقبلين على الزواج تدوين احتياجاتهم في شريك الحياة، مع تصنيف المميزات والعيوب إلى: مميزات لا يمكن الاستغناء عنها، مميزات يمكن التنازل عنها، عيوب يمكن التعايش معها، وعيوب لا يمكن القبول بها.

وأضافت زايد أن هذه الطريقة تساعد الأفراد على تقييم العلاقة وتحديد مدى التوافق مع الطرف الآخر، مشيرة إلى أن المواصفات تختلف من شخص لآخر بناءً على احتياجاته وطموحاته.

كما لفتت إلى أن احتياجات الإنسان تتغير مع النضج، موضحة أن البنات في سن العشرين غالبًا ما يعتقدن أن أحلامهن واحتياجاتهن في هذه المرحلة هي أمور أساسية، لكنها قد تختلف مع مرور الوقت.

الشباب الزواج مودة معايير شريك الحياة مي زايد

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