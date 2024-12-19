ياسر ريان: هزيمة الأهلي أمام باتشوكا السبب الرئيسي في الأزمات الحالية

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن إصابة عمر كمال عبد الواحد التي تعرض لها خلال تدريبات المارد الأحمر.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"النرفزة" أمر طبيعي في كرة القدم وما حدث مع عمر كمال طبيعي ولكن اللاعب لا يفتعل مشاكل".

وأضاف:"بيرسي تاو لن يرحل عن الأهلي إلا بعد الحصول على مستحقاته، ومن وجهة نظري هو ورضا سليم لا يقدمون المردود الفني المطلوب في الأهلي".

وأكمل:"هزيمة الأهلي أمام باتشوكا هي السبب الرئيسي في الأزمات الحالية، محمد الشناوي أكبر من الدخول في أزمات مع جماهير الأهلي واللاعب تعرض للإصابة بالفعل وليس تمرد كما يقال".

وأردف:"ركلات الجزاء تعتمد على التوفيق وكل لاعبي العالم يهدرون ركلات جزاء ولا بد من دعم كهربا".

واختتم حديثه قائلًا:"تعجبت من فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة وحسين الشحات يستحق الفوز بها".