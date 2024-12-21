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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تدريبات بدنية مكثفة في الزمالك للاعبين تحت إشراف شيخ بوزيان

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، تدريبات بدنية مكثفة، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، المُقرر إقامتها يوم الثلاثاء المُقبل.

التدريبات البدنية المكثفة:

بدأ لاعبو الزمالك تدريباتهم بفقرة بدنية خاصة ومكثفة تحت إشراف مباشر من شيخ بوزيان، مدرب الأحمال بالفريق. 

وتهدف هذه الفقرة كان رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين إلى أقصى درجة، من خلال تنفيذ تمارين متنوعة وشاملة تستهدف جميع جوانب اللياقة البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرة الفنية من المران.

وحرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، على متابعة هذه الفقرة البدنية عن كثب، وذلك للوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب والتأكد من جاهزيتهم للمباراة القادمة.

التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية:

بعد الانتهاء من الفقرة البدنية، تحول تركيز الجهاز الفني واللاعبين إلى الجوانب الفنية والتكتيكية، وخلال هذه الفقرة، قام جروس وجهازه المعاون بتوجيه اللاعبين بشكل مستمر، وشرح الخطط والتكتيكات التي سيتم اتباعها في المباراة القادمة، كما تم تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال التدريبات.

التقسيمة القوية في منتصف الملعب:

اختتم المران بتقسيمة قوية في منتصف الملعب، وهي عبارة عن مباراة مصغرة تهدف إلى تطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية على أرض الواقع. 

وخلال هذه التقسيمة، تم التركيز بشكل خاص على تطبيق الخطط التكتيكية والتحركات المطلوبة من اللاعبين، كما حرص الجهاز الفني على إيقاف التقسيمة بشكل متقطع لتوجيه اللاعبين وتقديم الملاحظات والتصحيحات اللازمة.

الزمالك جروس شيخ بوزيان

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