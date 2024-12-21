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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

قبل رأس السنة .. أبو يطرح أحدث أغانيه "الحرب العالمية "

ابو
ابو
خالد صواف
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طرح النجم ابو أغنيته الجديدة " الحرب العالمية " _ Video Lyrics_ على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات ابو ومحمد شافعى، وألحان ابو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.

أغنية " الحرب العالمية " تتحدث عن الحب بنوع من  الفانتازيا، حيث يقول فى كلماتها " بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة مابين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية".

يذكر أن الفنان أبو كان سيطرح أغنية "الحرب العالمية "فى أكتوبر الماضي، إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرا لأحداث الحرب التى كانت من العدو الصهيونى على الأراضي اللبنانية.

شهدت مكتبة الإسكندرية حفلاً غنائياً للفنان "أبو"، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، وذلك علي مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف بالساحة الخارجية وسط أجواء تفاعلية من جمهور المهرجان.

وأبدي الفنان "أبو" سعادته للتواجد وسط جمهوره بالإسكندرية، وأكد علي أنه من عاشقي تلك المدينة الساحرة، موجهاً الشكر والتحية لإدارة مكتبة الإسكندرية علي تنظيمها لمهرجان الصيف الدولي وأنه يمثل فرصة للالتقاء بجمهوره في الإسكندرية كل عام.

وقدم الفنان "أبو" خلال الحفل العديد من أغانيه المميزة مثل: ملك الفبركة، أهواك، إنتي حلوة، هتيجي، ييجي منها، إلي حد ما، حبيبي يا ليل، محتار، مسافر، مجانين، كابوريا، عيش يا قلبي، وغيرها من الأغاني.

راس السنة الحرب العالمية ابو

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