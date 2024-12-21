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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

22 مليون مشاهدة..حمادة هلال وهاني محروس يواصلان النجاح بـ"ياريت أهالينا ماربونا"

حمادة هلال
حمادة هلال
خالد صواف
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نجاح كبير حققه النجم حمادة هلال بعد تعاونه مع المنتج هاني محروس حيث حققا مشاهدات عالية باغنية  "ياريت أهالينا ماربونا" التى طرحها منذ حوالى 3 أيام.

وحققت الأغنية 22 مليون مشاهدة على جميع منصات السوشيال ميديا، وشهدت تداولا كبيرا على المواقع .

وكان قد  طرح الفنان حمادة هلال، أحدث أغانيه بعنوان “ياريت أهلنا ماربونا”، وذلك بالتعاون مع المنتج هاني محروس.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، أما مكس الصوت وماستر فكان لهاني محروس.

وأثار حمادة هلال الجدل حوله بسبب اسم الأغنية قبل طرحها على “يوتيوب”، حيث قام بالترويج لها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام” وعلق قائلا: “هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء”.

وتأتي الأغنية بعد النجاح الذي حققته أعمال حمادة هلال الأخيرة، حيث يواصل تقديم أغانٍ متنوعة تمس الجمهور بشكل مباشر، ما يضيف لمشواره الفني بصمة مميزة ومختلفة.

آخر أعمال حمادة هلال الغنائية

يُذكر أن آخر أغاني حمادة هلال كانت بعنوان «حصل»، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، والكليب من إخراج أشرف رمضان.

بهذه الأغنية الجديدة والاستعدادات للمسلسل الرمضاني القادم، يواصل حمادة هلال التأكيد على حضوره القوي في الساحة الفنية سواء من خلال الغناء أو الدراما التلفزيونية.

المداح 5 في رمضان 2025

على صعيد آخر، يستعد حمادة هلال لخوض الماراثون الرمضاني في الموسم المقبل 2025 بالجزء الخامس من مسلسله الشهير «المداح»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في أجزائه السابقة، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم هبة مجدي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وجوري بكر، بالإضافة إلى سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي. 

المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال هاني محروس ياريت أهالينا ماربونا

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