باميلا الكيك تطل بالقناع على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور

ظهرت الفنانة باميلا الكيك بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء لمهرجان الموريكس دور المقام الآن في كازينو لبنان بعد تأجيل شهرين بسبب الحرب.

وارتدت باميلا الكيك قناعا، حيث غطت وجهها، وهو ما أثار جدلا كبيرا على السجادة الحمراء.

مهرجان الموريكس دور

يحتفل عالم الفن العربي اليوم السبت، بانطلاق حفل توزيع جوائز ‘الموريكس دور’ في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار ‘اشف جراح العالم بالفن والموسيقى’، حيث سيجمع الحفل الذي يقدمه الإعلامية اللبنانية المبدعة هيلدا خليفة، نخبة من أبرز النجوم في مجال الغناء والتمثيل من مختلف أنحاء العالم العربي، ليحتفلوا بأفضل الأعمال الفنية في مجالاتهم.

دورة الـ 24 تحت ظروف استثنائية

تقام الدورة الـ 24 من جوائز ‘الموريكس دور’ هذا العام وسط ظروف غير تقليدية، بعد أن تعرض الحفل للتأجيل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان نتيجة الحرب، وقد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما سمح بعودة الفعاليات الفنية مجددًا، ورغم التحديات، يظل الحفل واحدًا من أبرز المناسبات التي ينتظرها الفنانون والجماهير على حد سواء.

تكريمات مميزة لنجوم الفن العربي

على صعيد جوائز التمثيل، كشفت بعض المصادر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسماء الفنانين المكرمين هذا العام، حيث ستنال النجمة اللبنانية ماغي بوغصن جائزة ‘أفضل ممثلة لبنانية’ عن دورها في مسلسل ‘ع أمل’، بينما ستتوج النجمة السورية سلافة معمار بجائزة ‘أفضل ممثلة عربية’ عن مشاركتها في مسلسل ‘ولاد بديعة’، كما سيحصل النجم السوري محمود نصر على جائزة ‘أفضل ممثل عربي’ عن دوره في المسلسل ذاته.

وتستمر التكريمات مع النجمة اللبنانية باميلا الكيك التي ستنال جائزة ‘أفضل ممثلة لبنانية’ عن دورها في مسلسل ‘كريستال’، إلى جانب تكريم الفنانة السورية أمل عرفة عن مشاركتها في ‘أغمض عينيك’. كما سيتوج النجم السوري عبد المنعم عمايري، بينما ستحصل الفنانة الشابة ماريلين نعمان على جائزة ‘أفضل فنانة صاعدة’ عن دورها في ‘ع أمل’.

نجوم يتنافسون على القمة

فيما يتعلق بجوائز الغناء، تشهد منافسة قوية في فئة ‘نجمة الغناء العربية’، حيث تضم القائمة كل من أحلام، أروى، أسماء لمنور، أصالة، أنغام، بلقيس، سميرة سعيد، شذى حسون، وشيرين عبد الوهاب، إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة الأخرى.

أما في فئة ‘نجم الغناء العربي’، فإن المنافسة ستكون شديدة بين كبار النجوم مثل تامر حسني، إيهاب توفيق، جورج وسوف، حسين الجسمي، عمرو دياب، محمد حماقي، وصابر الرباعي، من بين آخرين.

أفضل الأعمال اللبنانية

في مجال الدراما، تتنافس مجموعة من المسلسلات اللبنانية على جائزة ‘أفضل مسلسل لبناني’، أبرزها ‘2024’، ‘الخائن’، ‘ع أمل’، و’كريستال’. أما في السينما اللبنانية، فإن جائزة ‘أفضل فيلم لبناني’ ستتنافس عليها أفلام مثل ’12’ للمخرج بودي صفير، و’المزرعة’ للمخرج نديم مهنا، و’أرض الوهم’ للمخرج كارلوس شاهين، بالإضافة إلى العديد من الأعمال السينمائية المتميزة.