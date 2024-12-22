جبران يسلم 25 من ذوي الهمم عقود توظيف لدمجهم في سوق العمل

سَلّم وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،بديوان عام "الوزارة" ، 25 عقد عمل لذوي همم "15 عقد بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية"، و"10 عقود في شركة ليوني الألمانية لكابلات وضفائر السيارات"، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة "الشركتين"..وقال الوزير جبران أن تسليم عقود جديدة اليوم ،يأتي في إطار المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، ووجه الوزير إلى كافة شركاء العمل والإنتاج ،الذين يتعاونون مع "الوزارة" في تشغيل هذه الفئة ،التي توليها وزارة العمل الإهتمام الأكبر ،بتوفير فرص عمل لهم ،وإدماجهم في كافة برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل ..

يُشار هنا إلى أن الأسماء التي إستلمت العقودي هي : أحمد عبدالجبار علي علاءالدين ،و إبراهيم أسامة إبراهيم محمد قنصوه ، ومحمد السيد عبدالرازق أحمد ، ومحمد عادل حموده أحمد ، وحمادة ربيع شعبان عليلا ، وهدير عادل فتحي عبدالفتاح ، وعرفات عبده السيد أحمد ، وإبراهيم رجب ناجح عبدالبديع محمد ، وغاده مرزوق عبداللاهي أحمد ، وزياد مجدي أحمد مصطفى غالي ، وبخيته خيري قلدس جريس ، ومحمود حمدي محمود محمد حنفي ، ومحمد شريف عبدالله شاكر ، وسعيد طلبة سعيد شتيوى سلمى ،و عبدالرحمن شوقي محمد محمد ، ويوسف سامي ، وعبدالله محمد عبدالله أحمد ،و جورج رضا راشد راغب ، وعمر مصطفى عبدالباسط محمد ، ويوسف سيد عثمان عبدالزاهر ، وعبدالرحمن جمال حسين حسن حسنين ، وعبدالرحمن أحمد علي ، وصابر محمد....حضرت تسليم العقود هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ،وأحمد مصطفى، المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات ..