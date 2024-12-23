فين كلام الفنان احمد حلمي في المتن )))))))) احمد حلمي ل محمد سعد ... اخويا وحبيبي و"الدشاش" هيكسر الدنيا عوده قويه

قام النجم أحمد حلمي بتهنئة النجم محمد سعد علي أحدث أفلامه الدشاش والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية يوم ١ يناير لينافس بشكل قوي في هذا الموسم والذي يعتبر عوده قوية للنجم محمد سعد في السينما .

"الدشاش" من بطوله محمد سعد و زينه وباسم سمره و نسرين امين و خالد الصاوي و مريم الجندي ونسرين طافش و أحمد الرافعي وغيرهم العديد ومن تأليف جوزيف فوزي و انتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية ١ يناير .

وتصدَّر سعد مؤشرات البحث في «غوغل» بمصر، السبت، عقب نشر الشركة المنتجة الملصق الترويجي للفيلم، وإعلان موعد طرحه بالسينمات عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، مُعلِّقة: «عالم (الدشاش) كله أسرار وحكايات»؛ في السينمات المصرية بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وبالدول العربية منتصف الشهر عينه.

يجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

ظهر سعد في البرومو الترويجي الأول للفيلم بشكل مختلف وملامح حادّة ومغايرة، أظهرت طبيعة الأحداث التي يغلب عليها الأكشن والإثارة، كما أظهر البرومو بعض التفاصيل الكوميدية.

من جانبه، قال المؤلّف جوزيف فوزي إنّ «فكرة الفيلم تدور في إطار من الدراما والتشويق بجانب بعض اللمحات الكوميدية البسيطة»، أنّ «الجمهور سيرى تفاصيل مختلفة ومميّزة ومشوّقة تفوق توقّعات الناس، ويراهن عليها بشكل إيجابي».

وتابع: «الفكرة في بالي منذ سنوات؛ سجّلتها عام 2016، لكنني تأخّرت في تسويقها نظراً إلى ارتباطي بأفلام خاصة بالمهرجانات والمنافسة على الجوائز التي تطلّبت وقتاً ومجهوداً».