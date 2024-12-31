موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول .. التعليم تحسم الجدل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول بدءا من السبت 14 يونيو 2025.

ومن جانبها ، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، رابط استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025.

يمكن لمن يهمه الأمر، تحميل استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وتتضمن استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 البيانات التالية :



- الاسم بالكامل

- الوظيفة الأصلية

- جهة العمل

- الإدارة

- المديرية التعليمية

- الدرجة

- تاريخ التعيين

-الحالة الاجتماعية

-المؤهل

-تاريخ الميلاد

-محل الميلاد

-الرقم القومي

-كود المعلم

-عنوان السكن

-التليفون المحمول

-بيانات العمل المتقدم له

-بيان بالخبرات السابقة للمرشح

كما تشمل استمارة الترشح للعمل كرئيس أو وكيل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2025 الإقرار التالي :

أقر بأن جميع البيانات الموجودة بالاستمارة صحيحة وعلى مسئوليتي وإنني اطلعت على كافة الشروط والضوابط الواردة بالإعلان وأقبل العمل المرشح له (رئيسا / وكيلا) للجنة الإدارة / النظام والمراقبة بأي قطاع على مستوى الجمهورية.

اجتماع عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي تكفل تحقيق الانضباط وحوكمة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات المُقدمة بشأن تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تضمن تحقيق الانضباط والسيطرة على جميع محاولات الغش والتسريبات أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي الجاري، بهدف تحقيق العدالة بين الطلاب.

وأضاف "الحمصاني" أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم تستهدف إنهاء بعض الظواهر السلبية المُصاحبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 على مدار الأعوام الماضية، ومن بينها الغش والتسريبات بطرقها المُختلفة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في أن يحصد الطالب المتفوق ثمار جدّه واجتهاده على مدار العام.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض بيانات الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وكذا عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وأعداد المُراقبين والمُلاحظين.

وفى نهاية الاجتماع كلّف رئيس الوزراء باستكمال دراسة هذه المقترحات، ومراجعة الوزارات والجهات المختصة الأخرى، بهدف الوصول إلى إجراءات تسهم فى تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 ، ومنع الظواهر السلبية المختلفة.