ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟

يعد اللفت من أكثر أنواع المخللات انتشارا في فالشتاء خاصة في مصر ويعشقه كثيرون ولكن هل تعلم أنه غني بالفوائد الصحية؟!

ووفقا لما جاء في موقع “ draxe ” نكشف لكم أهم فوائد اللفت.



يعزز المناعة

اللفت مصدر ممتاز لفيتامين سي، حيث يكفي كوب واحد مطبوخ منه لتزويدك بنحو 20% من احتياجك اليومي منه كما إن زيادة تناولك لهذا الفيتامين الحيوي القابل للذوبان في الماء هو المفتاح لتعزيز صحة المناعة.

وفقًا لدراسة سويسرية، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين سي في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض وتقصير مدة الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد الشائعة وليس هذا فحسب، بل يمكنه منع وتحسين نتائج حالات أخرى، مثل الملاريا والالتهاب الرئوي والتهابات الإسهال.

لزيادة فوائد اللفت في تعزيز المناعة، تأكد من تناوله مع الكثير من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين سي في نظامك الغذائي ومن بين أفضل مصادر فيتامين سي الجوافة والفلفل الأحمر والكيوي والطماطم والليمون.

تحسين المعدة والقولون

يحتوي كل كوب من اللفت على 3.1 جرام من الألياف، لذا فإن إضافة اللفت إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحريك الأشياء والحفاظ على انتظامك فمع تحركها عبر الجهاز الهضمي، تضيف الألياف حجمًا إلى البراز للمساعدة في علاج الإمساك وقد جمعت دراسة نُشرت في مجلة World Journal of Gastroenterology نتائج خمس دراسات ووجدت أن الألياف الغذائية قادرة على زيادة تواتر البراز بشكل فعال لدى الأشخاص المصابين بالإمساك.

في حين أن اللفت يمكن أن يوفر لك بالتأكيد جزءًا من الألياف التي تحتاجها كل يوم، فمن الأفضل أيضًا دمجه مع أطعمة أخرى غنية بالألياف فالتوت والتين والخرشوف والأفوكادو والراوند ليست سوى أمثلة قليلة على بعض الفواكه والخضروات الغنية بالألياف التي يمكنك استخدامها للمساعدة في استكمال نظامك الغذائي.

القولون

يحارب السرطان

يعد اللفت من الخضروات الصليبية، وهذا يعني أن الخضروات الأخرى ذات القيمة الغذائية العالية مثل الكرنب والبروكلي والكرنب والقرنبيط هي أيضًا من عائلة اللفت بالإضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، فإن الخضروات الصليبية غنية أيضًا بمركبات مكافحة السرطان، مثل الجلوكوسينولات والإندول-3-كاربينول.

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الخضروات الصليبية مثل اللفت يمكن أن يكون له تأثير قوي عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان و على سبيل المثال، أظهرت إحدى المراجعات التي تتألف من 31 دراسة أن أولئك الذين يستهلكون أكبر كمية من الخضروات الصليبية لديهم خطر أقل بنسبة 23 في المائة للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل كمية.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية قد يحمي من سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان المعدة .

يحسن صحة القلب

يعد اللفت من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، فهو غني بالمركبات التي تعزز الصحة مثل الألياف ومضادات الأكسدة وقد أظهرت دراسة ضخمة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وشارك فيها ما يقرب من 135 ألف شخص بالغ، أن تناول كميات أكبر من الخضراوات وخاصة الخضراوات الصليبية مثل اللفت يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وتوصلت دراسات أخرى إلى أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، وهما عاملان رئيسيان لخطر الإصابة بأمراض القلب.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بشكل أكبر، أضف اللفت إلى نظامك الغذائي المتوازن وابدأ بممارسة بعض العادات الصحية كل يوم، مثل ممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين وتقليل مستويات التوتر.

إنقاص الوزن

بفضل احتوائه على الكثير من الألياف و34 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، يشكل اللفت إضافة ممتازة لنظام غذائي لإنقاص الوزن. تتحرك الألياف ببطء عبر الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إبطاء إفراغ معدتك لتعزيز الشعور بالشبع وإبقائك تشعر بالشبع لفترة أطول.

أظهرت دراسة أجريت على البشر في عام 2009، وتابعت 252 امرأة على مدى 20 شهرًا، أن كل زيادة بمقدار جرام واحد من تناول الألياف كانت مرتبطة بفقدان نصف رطل من الوزن وفقدان كبير للدهون في الجسم، ليس هذا فحسب، بل أظهرت دراسة أخرى نُشرت في عام 2015 أن كل وجبة يومية من الخضروات الصليبية كانت مرتبطة بفقدان 0.68 رطل من الوزن على مدى أربع سنوات.