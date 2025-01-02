العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي

قال أحمد عبدالقادر لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي قطر القطري، والمعار من الأهلي، إنه انضم للقلعة الحمراء للمرة الأولى في مسيرته في شهر أغسطس 2007.

وأضاف خلال تواجده ببرنامج اللعيب المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر 1: "خرجت في تجربة برا الأهلي لمدة 3 سنين ورجعت تاني للنادي، والتجربة دي فادتني بشكل كبير جدا".



وتابع: "كنت ماضي عقد مع الأهلي في 2014، وقتها كان عمرو أبوالمجد ماسك قطاع الناشئين، وكان العقد لمدة 5 سنين وقعدت 3 سنين مش باخد أي فلوس".

وواصل: "بدأت اسأل ليه مش باخد فلوس قالوا ليا إن العقد مش لاقيينه".