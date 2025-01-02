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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
يمنى عبد الظاهر
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قال أحمد عبدالقادر لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي قطر القطري، والمعار من الأهلي، إنه انضم للقلعة الحمراء للمرة الأولى في مسيرته في شهر أغسطس 2007.

وأضاف خلال تواجده ببرنامج اللعيب المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر 1: "خرجت في تجربة برا الأهلي لمدة 3 سنين ورجعت تاني للنادي، والتجربة دي فادتني بشكل كبير جدا".


 وتابع: "كنت ماضي عقد مع الأهلي في 2014، وقتها كان عمرو أبوالمجد ماسك قطاع الناشئين، وكان العقد لمدة 5 سنين وقعدت 3 سنين مش باخد أي فلوس".

وواصل: "بدأت اسأل ليه مش باخد فلوس قالوا ليا إن العقد مش لاقيينه".

قطاع الناشئين قطر القطري الاهلي احمد عبد القادر مع مهيب عبد الهادي

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