حسين الجسمي يؤدي بروفته استعدادا لحفله في جدة

وصل الفنان حسين الجسمي، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء 1 يناير، استعدادا لحفله الغنائي هناك مساء اليوم الخميس 2 يناير.

ونشرت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي، مقطع فيديو من لحظة وصوله، حيث تم استقباله بالورود في المطار واصطحبوه لمقر إقامته.

وأدى حسين الجسمي، بروفة الحفل بصحبة فرقته الموسيقية، مساء أمس الأربعاء.

ويحيي حسين الجسمي، حفل غنائي مساء اليوم الخميس 2 يناير على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة، مع الفنان فهد الكبيسي.

حفل حسين الجسمي وفهد الكبيسي، مساء اليوم، يأتي ضمن احتفال دخول نادي اتحاد جدة السعودي، لنادي الرواد.

حفلات حسين الجسمي

من جهة أخرى، يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي في القرية العالمية بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 5 يناير المقبل.

حفل حسين الجسمي، في القرية العالمية بدبي، يأتي ضمن سلسلة حفلات أعياد الكريسماس.

أغاني حسين الجسمي

من جهة أخرى، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية تتر مسلسل «فعل ماضي» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، إلى جانب جميع المنصات والمكتبات المتخصصة في عرض الأغنيات العربية والعالمية.

ويتعاون حسين الجسمي فى أغنية «فعل ماضي» مع الملحن ياسر بو على، والأغنية من كلمات أحمد الصانع، الذي اختار الكلمات بناءً على قصة المسلسل الخليجي، ومن توزيع براك المطوع.

وأطلق الجسمي تتر «فعل ماضي» بفيديو يُظهر أبطال العمل وهم يستمعون إلى الأغنية للمرة الأولى، وركّز مخرج المسلسل عبدالله بو شهري من خلال الفيديو على ردّة فعل الممثلين والتأثر الواضح على ملامحهم.

وفي شهر مايو الماضي، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "دلع دلع" مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف 2024، ومجدداً تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

وقد شهدت أغنية "دلع دلع" عودة قوية للملحن "الحساس" بعد غياب طويل، مظهراً مزيجاً فنياً ورؤية موسيقية مختلفة وحديثه، ترجمها موسيقياً حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

وفي شهر فبراير 2024، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان أتاني، وتعاون فيها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.