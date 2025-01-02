إسلام كابونجا لياسمين عز: مراتى بتتزاول من فيديوهاتك

قال مطرب المهرجانات إسلام كابونجا أنه يتفق مع كل تصريحات ياسمين عز بشأن الرجال والحياة الزوجية.

ووجه إسلام كابونجا سؤال لياسمين عز خلال حواره معها ببرنامج كلام الناس المذيعه عبر قناه ام بي سي مصر قائلا:" سؤال محيرنى أنا متابعك جدا عشان متجوز ومحتاج حد يشجعنى، مراتى بتتزاول أما بتشوف فيديوهاتك أنتى كده بجد؟".

ياسمين عز: كاتلوجى كده

ومن جانبها ردت ياسمين عز قائلة:" انا كده فعلا كتالوجي كده".

ولفت إسلام كابونجا أنه كان يلعب لنادى الاتحاد السكندرى ويشجع النادى الأهلى وله العديد من الأصدقاء من لاعبى نادى الزمالك إيضا.