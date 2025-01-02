قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يحضرون مران الأهلي قبل مواجهة بلوزداد
هل ستدفع رسوما على هاتفك؟.. رابط تحميل تطبيق تليفوني للأيفون والأندرويد Telephony App download
انتبه .. الروشتة الكاملة لعلاج السعال المزمن
سوريا تشتعل.. خسائر كبيرة للجيش التركي خلال اشتباكات مع "قسد" في حلب
إيهاب فهمي وحمدي الوزير وانهيار لبلبة .. مشاهد من عزاء بشير الديك
شرطة الاحتلال تعتقل 15 إسرائيليا على حدود غزة.. ماذا حدث؟
المرتبات هتزيد.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت سارة للمصريين
خبير اقتصادي: إطلاق عدد من المبادرات التمويلية لدعم الشركات الصناعية والمتعثرة يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد الاستثمارات المحلية
ماتو مخنوقين بسببه .. احترس علامات الخطر للوفاة من الفحم
مصرع وإصابة 16 شخصا بحادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بأسيوط
حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل
نتنياهو يوافق على استمرار المفاوضات في الدوحة بشأن صفقة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري: لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا بغزة

فيروز مكي
فيروز مكي
هاني حسين
×

أحرجت الإعلامية فيروز مكي، ليف لارسون المستشار بالحزب الجمهوري، خلال حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلة له: "لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا في غزة".

ودافع لارسون عن الاحتلال الإسرائيلي، زاعما أن كل الجرائم التي يرتكبها هدفها الدفاع عن النفس: "هل جرى إطلاق الصواريخ من غزة ضد إسرائيل من قواعد عسكرية؟ أم تم إطلاقها من بعض المناطق العامة والتي تعتبر مناطق غير قتالية؟".

وردت عليه فيروز مكي: "إذا كنت تعني أن إسرائيل تستهدف منشآت من المفترض أنها مدنية كالمستشفيات التي تهدمها والأطباء الذين تعتقلهم بدعوى أنهم ينتمون لحماس، فإن قناة سي إن إن الأمريكية والتي تعتزون بها وحيادها أصدرت تقريرا عن مستشفى كمال عدوان والأنفاق تحته وقالت إن الصحفيين الأمريكيين قالوا إن أماكن الأسلحة التي تموضعت في هذه الأنفاق لم تكن موجودة في بداية التصوير ولكن أماكنها تغيرت، كما قالت إنها أخطأت حين تحدثت عن أن حماس قتلوا الأطفال وذبـ حـوهم، وهناك الأسرى والمحتجزون الموجودون لدى فصائل مسلحة ومات أكثر من نصفهم ولم يموتوا في منشآت مدنية أو مستشفيات".

وواصلت: "سيد ليف، أنت تبتسم كل مرة أعود فيها لك وأنا أتحدث عن أطفال غزة ونساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك لأنك بالتأكيد لم تكن تبتسم عندما أتحدث عن يوم من الأيام السوداء والصعبة في أمريكا أو في الوقت الذي يموت فيه الأطفال الأمريكيون".

وطلب منها ليف التوقف عن قول ذلك، لتواصل حديثها: "لا تأمرني بالتوقف أبدا، أنا هنا أرد على تساؤلك بتقرير من cnn التي خرج الرئيس الأمريكي بايدن ليتحدث عن الأطفال الإسرائيليين الذين ذبـ حوا بناءً على تقريرها وتجاهل بعد ذلك تقرير cnn بأن الأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة تم التلاعب بها قبل وبعد التصوير وقبل وبعد وصول الصحفيين، وبالتالي، فإن الإدارة الامريكية تنتقي التقارير الصحفية التي تريد أن تستند إليها، وحين أطلب منك عدم الابتسام أعلم أن هذا اسمه باللغة الإنجليزية، ولكن لا يمكن أن تكون ساخرا عندما تتحدث عن طفل عربي وفلسطيني يقتل ويباد أمه وأبوه لا يستطيع أطفالكم أن يعيشوا ربعها، ولا أسمح لك بالتبسم وأنت على شاشة القاهرة الإخبارية، فأنت على شاشة قناة مصرية وقناة عربية، وأرجوك احترم الأزمة التي نتكلم فيها، وأقول لك بعدما تخليت عن اللغة العربية الفصحى بأن مفيش حد هيقبل في يوم من الأيام إن يشوف حد بيبتسم وهو بيتكلم عن أطفالنا لاننا في مأساة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي ومجـ ازره بحق أطفالنا.

اخبار التوك شو قطاع غزة غزة الاحتلال اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

قطار - ارشيفية

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

ارشيفية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

لبلبة

انهيار وبكاء لبلبة في عزاء الراحل بشير الديك

تامر حسني - رامي صبري

تامر حسني ورامي صبري يطرحان دويتو "فعلاً مبيتنسيش" الاثنين المقبل

تامر عبد المنعم

تامر عبدالمنعم في ذكرى وفاة وحيد حامد : أستاذي اللي علمني الصنعة

بالصور

ماتو مخنوقين بسببه .. احترس علامات الخطر للوفاة من الفحم

تسمم الفحم
تسمم الفحم
تسمم الفحم

وفاة زوجين بسبب الشيشة .. كيف يتسبب الفحم فى الموت

الشيشة
الشيشة
الشيشة

فوائد الشوكولاتة الداكنة.. وفى هذه الحالة تحدث 10 أضرار| تفاصيل

الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

فيديو

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

داليا البحيرى

بتحب كوكو أكتر مني.. تصريح غريب من زوج الفنانة داليا البحيري

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد