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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

"نساء شكسبير" و"أسبوع أسود" في ليلة جديدة من نوادي المسرح بالغربية

قصور الثقافة والفنون بالغربية
قصور الثقافة والفنون بالغربية
الغربية أحمد علي
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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، إقامة عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، مساء أمس الخميس، على مسرح 23 يوليو بالمحلة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة. 


بدأت فعاليات الليلة الثالثة على التوالي بالعرض المسرحي "نساء شكسبير"، بطولة عهد الفضالي، ومحمد عصام، ولوجين علي، وسارة محمد، وبسمله سامح، استعراضات أحمد المزين، وغناء أحمد النحاس، تأليف سامح عثمان، سينوغرافيا وإخراج حسام العجوز، وتدور أحداثه حول محاكمة للكاتب الشهير شكسبير من قبل شخصيات أعماله، اللاتي تمردن عليه ورفضن الأحداث المأساوية التي كتبها شكسبير في رواياته لهن.


وشهدت الليلة العرض المسرحي "أسبوع أسود"، المأخوذ عن نص كوميديا "الأيام السبعة"، وتدور أحداثه حول شخصية "الطاهي" الذي يدخل منزل ليفرض سطوته على ساكنيه محاولا تجريدهم من بيتهم ومنعهم من تناول الطعام ودس المكائد فيما بينهم، في إشارة واضحة من كاتب النص إلى الاحتلال في أي مكان وزمان، من تأليف علي عبد النبي الزيدي، ديكور كريم عقار، وبطولة مصطفى خميس، ومحمد الخولي، وكريم عقار، ومن إخراج عبد الرحمن صبري.


اختتمت الليلة بعقد ندوة نقدية لمناقشة الأعمال الفنية، وذلك من خلال لجنة مشاهدة العروض والمكونة من: المخرج أحمد القسطاوي، والدكتور عبد الكريم الحجراوي، والكاتب عمر توفيق، ومصممة الديكور رانيا حداد، والمخرج محمد ميزو، والمخرج مصطفى إبراهيم.


يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

قصور الثقافة المحلة الغربية طنطا مسارح عروض النوادي

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