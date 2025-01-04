الوقت القاتل ..تعليق ناري من إبراهيم عبد الجواد على خسارة الأهلي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك: الأهلي يتعثر أمام شباب بلوزداد ويخسر في الجزائر بهدف في الوقت القاتل.

وتابع : الأهلي مازال يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط .

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد الذي استغل خطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة وأودعها في الشباك الحمراء.



بهذه النتيجة، يتجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط ويحتل المركز الأول، فيما يرتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني، ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز اثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً يحتل استاد أبيدجان الإيفواري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



دافع الإعلامي عمرو أديب عن حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو أديب عبر موقع أكس: يعنى الراجل يغلط مره تبيعوه كده مش ده كان القائد والرمز . مش ده جمهور الأهلى اللى نعرفه ودلوقتى تودوه فين بعد العمر اللى قضاه والبطولات اللى شارك فيه ،جمهور بلا قلب حقيقى . يا شناوي لا تحزن بكره يعملوا فى شوبير نفس الشيء كاس وحيلف



ترتيب مجموعة الأهلى في دورى أبطال أفريقيا



- الأهلي برصيد 7 نقاط

- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة

علق الكاتب الصحفي أحمد الخضري على خسارة فريق النادي الأهلي اليوم أمام فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري.

قال أحمد الخضري وعبر تصريحات من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس:

بلوزداد ( المتواضع ) يفوز علي الاهلي في مباراة (متواضعة ) تشكيل سيء من كولر ..وفين مروان عطية ..خالد عبد الفتاح والدبيس اقل من اللعب لنادي بحجم الاهلي ..أخطاء الشناوي كارثية

موعد مباراة الأهلي وسموحة



ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.

