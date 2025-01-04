شعبة الاتصالات: 20 مليون موبايل حجم مبيعات الهواتف المحمولة سنويا

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن هناك هواتف محمولة تدخل البلاد بشكل بعيد عن التهريب وعند طريق المسافرين الذين يدخلون بشكل رسمي للبلاد .

وقال وليد رمضان في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم مبيعات الهواتف المحمولة سنويا من 18 لـ 20 مليون محمول ".

وتابع وليد رمضان :" قيمة بيع الهواتف المحمول سنويا تصل لـ 2 مليار دولار".

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي، أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة. كما أوضح أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي.