كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الزمالك ينتظر موافقة جروس قبل الإعلان عن ضم مهاجم أجنبي تحت السن".

و تستضيف مدينة الإسكندرية مباراة قوية ومثيرة بين نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد المباراة:

تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أهمية المباراة:

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الزمالك إلى مواصلة تصدر المجموعة وتعزيز فرص تأهله إلى الدور المقبل، بينما يأمل المصري في تحقيق نتيجة إيجابية للصعود إلى المراكز المتقدمة.

القنوات الناقلة:

يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس الأرضية.

طاقم التحكيم:

سيدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لحلو بن إبراهيم، ويعاونه عدد من الحكام من مختلف الجنسيات.