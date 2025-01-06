كل ما تريد معرفته عن كونتيننتال GT "الأفخم من بنتلي".. صور

علامة بنتلي البريطانية من أفخم مصنعي السيارات حول العالم، حيث قدمت طول تاريخها العريق مجموعة كبيرة من الاصدارات الفارهة، إلى جانب تميزها بقدرات التسارع والانطلاق، مع باقة من وسائل الراحة والحماية ايضا، ومن أبرز السيارات التي تقدمها هي النسخة كونتيننتال GT.

بنتلي كونتيننتال GT

القدرات الفنية للسيارة بنتلي كونتيننتال GT

تضم السيارة بنتلي كونتيننتال GT محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، توين تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 591 حصانا و800 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى دعم من محرك كهربائي بقوة 188 حصانا و450 نيوتن متر لعزم الدوران، وبذلك تصل الوة الاجمالية للمحرك بحوالي 771 حصانا و1000 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار دبل كليتش.

بنتلي كونتيننتال GT

تسارع السيارة بنتلي كونتيننتال GT

تصل السرعة القصوى للسيارة بنتلي كونتيننتال GT إلى 335 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.2 ثانية.

بنتلي كونتيننتال GT

تجهيزات السيارة بنتلي كونتيننتال GT

تضم السيارة بنتلي كونتيننتال GT جنوط أنيقة قياس 22 بوصة، مع واجهة أمامية تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، ومصابيح حادة الشكل بتقنية LED LIGHT، وشعار ترحيب، زجاج عازل للصوت، مقاعد كهربائية قابلة للتبريد والتدفئة، وخاصية التدليك مع القدرة على التحرك عبر 20 وضع، بالاضافة إلى مرايات جانبية، طاولة، نظام صوتي ترفيهي عالي الاداء، شاشة عرض، بصمة خارجية وداخلية، حزمة من تقنيات الحماية.