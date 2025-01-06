جولدن جلوب 2025.. Emilia Pérez يحصد جائزة أفضل فيلم أجنبي

حصد فيلم Emilia Pérez جائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي “ناطق بلغة غير إنجليزية” لعام 2025، بعد تصدره للترشيحات.

تدور أحداث فيلم Emilia Pérez حول أربع نساء رائعات في المكسيك، تسعى كل واحدة منهن إلى تحقيق نجاحها وسعادتها الخاصة، وتستعين زعيمة الكارتل إميليا بريتا، بمحامية غير محبوبة لمساعدتها في تزييف وفاتها حتى تتمكن أخيرًا من العيش بشكل أصيل على طبيعتها.

تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.

تشهد قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025، منافسة قوية في فئات التمثيل، ومن أبرز المرشحات هذا العام زيندايا، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي، وديمي مور ونيكول كيدمان، وكيت وينسلت.

وتتنافس مسلسلات عديدة وشهيرة في قوائم الدراما أبرزها Baby Reindeer و Shogun و The Bear.